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Губернатор рассказал о планировавшемся повышении убитого Гурциева

Первый вице-мэр Ставрополя строил большие планы и должен был перейти на краевой уровень после обучения и отпуска.
Владимир Рубанов 2025-05-29 16:24:33
© Фото: https://ставрополь.рф © Видео: Telegram/VVV5807

Погибший при взрыве в Ставрополе первый вице-мэр Заур Гурциев должен был стать замминистра жилищно-коммунального хозяйства в администрации края. Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Гурциев работал первым вице-мэром Ставрополя, он был первым участником программы «Время героев». Глава региона добавил, что был его наставником. Гурциев строил большие планы и должен был перейти на краевой уровень после обучения и отпуска.

Губернатор пообещал поддержать семью погибшего, у которого остались жена и трое детей.

«Я думаю, что это террористический акт, но следствие разберется», - заявил Владимиров.

В ночь на 29 мая 34-летний Гурциев был убит взрывом у жилого дома в Ставрополе. По данным СМИ, вместе с ним погиб его знакомый Никита Пеньков, снимавший квартиру в том же доме.

СК завел уголовное дело об убийстве двух лиц общеопасным способом и незаконном хранении взрывных устройств.

Рассматривается версия о теракте, организованном украинской стороной.

Погибший руководил воздушной частью операции по освобождению Мариуполя в 2022 году. Награжден орденом Мужества, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалью Суворова и медалью Жукова.

#взрыв #Украина #убийство #ставрополь #владимир владимиров #СВО #Заур Гурциев
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