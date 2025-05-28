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Лавров: РФ разработала меморандум по преодолению украинского кризиса

Второй раунд переговоров пройдет в Стамбуле 2 июня, сказал глава МИД.
Владимир Рубанов 2025-05-28 19:45:35
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: МИД России

Москва оперативно разработала меморандум, излагающий российскую позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить меморандум и дать пояснения представителям Киева. Второй раунд переговоров пройдет в Стамбуле 2 июня, сказал глава МИД.

Сам Мединский сообщил ранее в среду, что позвонил главе украинской делегации в Стамбуле министру обороны Рустему Умерову и сообщил ему точную дату и место встречи для того, чтобы обменяться перечнем условий для прекращения боевых действий.

Глава российской переговорной группы добавил, что представители Москвы готовы немедленно приступить к обсуждению каждого из пунктов соглашения на месте.

Первый раунд переговоров прошел в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились обменяться пленными в формате «1 000 х 1 000», а также детально прописать условия возможного длительного прекращения огня.

Позже Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с Украиной над меморандумом о мирном договоре, который может включать в том числе прекращение огня.

#Украина #Сергей Лавров #Турция #переговоры #стамбул #меморандум
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