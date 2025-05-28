Лавров: РФ разработала меморандум по преодолению украинского кризиса

Москва оперативно разработала меморандум, излагающий российскую позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить меморандум и дать пояснения представителям Киева. Второй раунд переговоров пройдет в Стамбуле 2 июня, сказал глава МИД.

Сам Мединский сообщил ранее в среду, что позвонил главе украинской делегации в Стамбуле министру обороны Рустему Умерову и сообщил ему точную дату и место встречи для того, чтобы обменяться перечнем условий для прекращения боевых действий.

Глава российской переговорной группы добавил, что представители Москвы готовы немедленно приступить к обсуждению каждого из пунктов соглашения на месте.

Первый раунд переговоров прошел в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились обменяться пленными в формате «1 000 х 1 000», а также детально прописать условия возможного длительного прекращения огня.

Позже Владимир Путин заявил, что Москва готова работать с Украиной над меморандумом о мирном договоре, который может включать в том числе прекращение огня.