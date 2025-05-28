Второй раунд переговоров между РФ и Украиной пройдет в Стамбуле 2 июня, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Москва оперативно разработала меморандум, излагающий российскую позицию по преодолению кризиса, сказал глава МИД.

Делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот документ украинской переговорной группе и дать пояснения в ходе второго раунда прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня, говорится в заявлении министра.

«Рассчитываем, что все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса, поддержат проведение нового раунда стамбульских прямых российско-украинских переговоров», - подчеркнул Сергей Лавров.

Глава МИД поблагодарил Турцию за предоставление площадки для переговоров.

Ранее Владимир Мединский сообщил, что позвонил главе украинской делегации министру обороны Рустему Умерову и предложил ему дату и время встречи для того, чтобы обменяться меморандумами. По его словам, ответа из Киева пока не было.

Прямые переговоры между Москвой и Киевом возобновились по инициативе Владимира Путина. Первый раунд состоялся 16 мая в турецком Стамбуле. Переговорные группы договорились провести обмен пленными и передать друг другу детальные условия возможного длительного прекращения огня.