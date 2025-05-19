Путин: Россия готова работать с Украиной над меморандумом о мирном договоре

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова работать над меморандумом о будущем мирном соглашении с Украиной, в том числе о возможном временном прекращении огня. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом.

«Договорились с президентом Соединенных Штатов о том, что Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора», - сказал Путин журналистам.

Президент уточнил, что меморандум может включать определение ряда ключевых позиций, таких как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также возможное временное прекращение огня при достижении соответствующих договоренностей.

Глава государства также сообщил, что контакты между участниками российско-украинских переговоров в Стамбуле были возобновлены.

«Это дает основание полагать, что мы в целом на правильном пути», - отметил он.

Путин подчеркнул, что беседа с Трампом, которая длилась более двух часов, была конструктивной и откровенной. Это был третий телефонный разговор между лидерами России и США с начала года.

Ранее пресс-секретарь Белого дома сообщила, что после разговора с Путиным Трамп намерен связаться с Владимиром Зеленским. По итогам переговоров США планируют сделать официальное заявление.