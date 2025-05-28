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Москалькова рассказала, как вернули гражданских по обмену «1 000 х 1 000»

По ее словам, ни одна из сторон не влияла на другую, чтобы сформировать перечень.
Владимир Рубанов 2025-05-28 18:24:20
© Фото: Telegram/ombudsmanrf © Видео: ТРК «Звезда»

В рамках обмена «1 000 на 1 000» домой с Украины вернулись 20 мирных жителей Курской области, при этом в Сумах их было 54. Об этом сообщила «Звезде» уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

По ее словам, обмен проходил закрытыми пакетами. Ни одна из сторон не влияла на другую, чтобы сформировать перечень.

Кроме того, в Россию вернулись 100 человек, которые были осуждены на Украине за пророссийские взгляды. Среди них - шесть жителей Курской области.

Эти люди эвакуировались во время боевых действий в регионе, но их задержали украинские военные и поместили в СИЗО. Один из курян был помещен на Украине в лагерь для военнопленных, другой - в лагерь для осужденных за уголовные преступления.

Москалькова надеется, что «после определенных процедур» и благодаря работе врио губернатора Александра Хинштейна удастся вернуть оставшихся на Украине жителей Курской области домой.

Москва и Киев 23-25 мая провели обмен пленными. Стороны передали друг другу по 880 военнослужащих и по 120 гражданских.

#Украина #Курская область #наш эксклюзив #обмен #Татьяна Москалькова #1000 на 1000
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