Мединский предложил Умерову встретиться для обмена меморандумами

Помощник президента России Владимир Мединский заявил, что предложил министру обороны Украины Рустему Умерову точную дату и место встречи для обмена меморандумами - перечнем условий для прекращения боевых действий.

По его словам, при этом Москва готова сразу же на месте начать обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по возможному прекращению огня.

«Украинская сторона пошла совещаться. Видимо, совещание затянулось. Ждем подтверждения и готовы в обозначенную нами дату - в ближайшие дни - лично встретиться и начать работать. В интересах долгосрочного мира и спасения человеческих жизней», - написал Мединский.

Ранее Владимир Зеленский во время визита в Берлин 28 мая заявил, что Умеров якобы звонил Мединскому и спрашивал, готов ли российский проект меморандума, и ему ответили, что пока не готов. Зеленский добавил, что США тоже еще не получили российский вариант документа.

Владимир Мединский возглавлял российскую делегацию на первых с 2022 года прямых переговорах между Москвой и Киевом 16 мая в турецком Стамбуле. Умеров возглавлял украинскую переговорную группу. Тогда стороны договорились обменяться пленными в формате «1 000 на 1 000», а также детальными условиями для прекращения огня.

Позже Владимир Путин после разговора с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил, что Россия предложит и готова работать над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с Украиной. В него могут войти принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и возможное прекращение огня на определенное время.

Мединский возглавлял российскую делегацию и на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Умеров тогда входил в переговорную группу из Киева.