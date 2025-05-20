Песков: Трамп в разговоре упоминал тему контакта Путина с Зеленским

В телефонном разговоре российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа упоминалась тема контактов президента РФ и Владимира Зеленского. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Безусловно, тема прямого контакта и тема продолжения прямых контактов России и Украины обсуждались», - ответил он на вопрос журналистов.

Разговор двух лидеров по телефону продлился более двух часов. По его итогам Владимир Путин заявил, что Москва готова работать над меморандумом о будущем мирном соглашении с Украиной, однако точных сроков его подготовки пока нет. Как отметил Песков, перед этим предстоит сложная работа по согласованию текста документа.

Ранее Ватикан решил внести вклад в мирное урегулирование конфликта на Украине. Папа римский Лев XIV предложил провести российско-украинские переговоры в Ватикане. В Кремле эта инициатива вызвала положительную реакцию, однако решение о месте проведения встречи пока не приняли.