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Песков заявил, что решение по предложению Ватикана еще не принято

По словам Пескова, Москва признательна всем желающим внести свой вклад в урегулирование конфликта, но окончательное решение пока не принято.
Анастасия Бобылева 2025-05-20 01:57:35
© Фото: Алексей Иванов ТРК «Звезда»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о предложении Ватикана принять переговоры с Украиной у себя. Тем не менее, по его словам, окончательное решение о месте встречи пока не принято.

«Об этой инициативе папы римского известно всем. Действительно, было из Ватикана заявление. Но каких-то пока конкретных решений о месте продолжения возможных контактов, будущих контактов, пока не принималось», - заявил он.

Песков подчеркнул, что Москва признательна всем, кто хочет внести свой вклад в урегулирование конфликта.

Ранее стало известно о желании Ватикана провести у себя переговоры России и Украины. Об этой инициативе папы Льва XIV сообщил американский президент Дональд Трамп.

#Россия #в стране и мире #Украина #Кремль #Ватикан #переговоры #Дмитрий Песков
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