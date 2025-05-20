Песков заявил, что решение по предложению Ватикана еще не принято

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о предложении Ватикана принять переговоры с Украиной у себя. Тем не менее, по его словам, окончательное решение о месте встречи пока не принято.

«Об этой инициативе папы римского известно всем. Действительно, было из Ватикана заявление. Но каких-то пока конкретных решений о месте продолжения возможных контактов, будущих контактов, пока не принималось», - заявил он.

Песков подчеркнул, что Москва признательна всем, кто хочет внести свой вклад в урегулирование конфликта.

Ранее стало известно о желании Ватикана провести у себя переговоры России и Украины. Об этой инициативе папы Льва XIV сообщил американский президент Дональд Трамп.