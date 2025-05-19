Путин сообщил, что разговор с Трампом продолжался более двух часов

Президент России Владимир Путин сообщил, что провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом, он продолжался более двух часов и был, по его оценке, «очень содержательным и весьма откровенным».

«Меня попросили сказать несколько слов о результатах нашего телефонного разговора с президентом США. Действительно, этот разговор состоялся», - сообщил глава российского государства журналистам.

Путин отметил, что беседа была конструктивной и полезной, и поблагодарил американского лидера за поддержку идеи возобновления прямых переговоров между Москвой и Киевом. По словам президента РФ, Трамп в ходе разговора также высказал свою позицию по поводу прекращения огня.

Разговор продолжался более двух часов. В ходе беседы стороны обсудили урегулирование украинского конфликта, а также торговлю.

По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, после переговоров с Путиным Трамп планирует позвонить Владимиру Зеленскому.