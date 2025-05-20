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Песков: сроков подготовки меморандума по урегулированию с Украиной нет

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Москве и Киеву еще предстоит работа по согласованию текста документа.
Сергей Лебедев 2025-05-20 01:22:47
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Конкретных сроков подготовки меморандума по урегулированию конфликта на Украине нет. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что Москве и Киеву предстоит сложная работа по согласованию текста меморандума.

«Сроков нет и быть не может», - подчеркнул он.

Напомним, вчера состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. По итогам беседы президент РФ заявил, что Москва готова работать над меморандумом о будущем мирном соглашении с Украиной.

Также в ходе диалога Владимир Путин и Дональд Трамп договорились продолжить диалог по всем ключевым вопросам. Разговор президентов длился более двух часов.

#Дональд Трамп #Кремль #Владимир Путин #Дмитрий Песков #телефонный разговор
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