Песков: сроков подготовки меморандума по урегулированию с Украиной нет

Конкретных сроков подготовки меморандума по урегулированию конфликта на Украине нет. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что Москве и Киеву предстоит сложная работа по согласованию текста меморандума.

«Сроков нет и быть не может», - подчеркнул он.

Напомним, вчера состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. По итогам беседы президент РФ заявил, что Москва готова работать над меморандумом о будущем мирном соглашении с Украиной.

Также в ходе диалога Владимир Путин и Дональд Трамп договорились продолжить диалог по всем ключевым вопросам. Разговор президентов длился более двух часов.