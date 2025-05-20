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Трамп заявил о готовности Ватикана принять переговоры по Украине

Избранный папа римский, по словам Трампа, заинтересован в проведении переговоров по украинскому конфликту на территории Ватикана.
Дарина Криц 2025-05-20 01:43:02
© Фото: Stefano Costantino Keystone Press Agency Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп рассказал, где могут пройти переговоры об урегулировании украинского конфликта. По его словам, таким местом может стать Ватикан. Соответствующее мнение он выразил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп пояснил, что с такой инициативой выступил избранный папа римский Лев XIV.

«Ватикан, по словам папы римского, выразил сильную заинтересованность в проведении этих переговоров на своей территории. Пусть процесс начнется!», - цитирует его слова Life.

Напомним, накануне произошел телефонный разговор двух президентов - России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Во время двухчасового разговора Путин сказал, что Россия готова контактировать с Украиной по над меморандумом, который включает в себя прекращение огня и содержит основные принципы урегулирования. Также российский лидер призвал выработать наиболее эффективные пути движения к миру.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Ватикан #переговоры #украинский конфликт #Папа римский Лев XIV
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