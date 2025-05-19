В Европе воскресенье 18 мая стало большим и важным днем. В Польше прошел первый тур президентских выборов, а в Румынии второй, или, если быть точными, то уже третий, потому что первый тур не устроил европейских хозяев Бухареста. Тогда победителем стал Кэлин Джорджеску, который активно выступал против продолжения военной помощи Украине - и вот результат: несмотря на преимущество в голосах, с выборов он был снят.

Сейчас в третьем туре выборов встретились проевропейский мэр Бухареста Никушор Дан и лидер правых Джордже Симион. Последний выступает за объединение Румынии и Молдавии и подчеркнуто нейтрален по отношению к украинскому конфликту. В связи с этим в ЕС опасаются, что в случае победы Симион может сблизиться с Венгрией и Словакией - странами, выступающими против помощи Киеву. Именно Румыния сейчас играет ключевую роль в логистике поставок вооружений на Украину. Страна является важным транзитным узлом НАТО и ЕС.

Еще интереснее ситуация в Польше. С одной стороны, там у власти сейчас стоят отъявленные русофобы, а с другой стороны - экономика Польши стагнирует, а ее фермеры, как на работу, выходят на акции протеста, выступая против и военной поддержки Киева, и миллионных трат на неблагодарных украинских беженцев, которые чувствуют себя в Польше как дома, получают пособия, а работать не хотят.

Но реальными проблемами обычных людей мало кто хочет заниматься. Главные кандидаты на пост президента в Польше - русофобы: мэр Варшавы Рафал Тшасковский и президент Института национальной памяти Кароль Навроцкий.

Ничего кроме русофобии простым избирателям они не предложили. В программах - никакой конкретики. На их фоне выделяется Гжегож Браун, который представил обширную программу. Он против Украины и за восстановление связей с Москвой. А Евросоюз он называет евроколхозом с еврокомиссарами. Под аплодисменты и приветственные крики сторонников он сорвал, а потом сжег флаг ЕС.

Отмена неугодных политиков для Европы стала чем-то обыденным. Сегодня это особенности европейской демократии. Так произошло и с немецкой «Альтернативой для Германии» (АдГ). Неугодная для Брюсселя партия на выборах заняла второе место.

Перепуганный Брюссель тут же начал искать варианты, как запретить АдГ, предлагающую иную политику развития Германии и иные отношения с Евросоюзом. Однако действующий на тот момент канцлер Олаф Шольц вынужден был констатировать, что запрет невозможен. После этого неожиданно появился на свет доклад немецкой контрразведки о якобы экстремистской направленности «Альтернативы для Германии». Партию тут же признали экстремистской.

Подробнее о европейских выборных раскладах и скандалах, сотрясающих ЕС, смотрите в сюжете корреспондента «Звезды» Алексея Самолетова для программы «Главное с Ольгой Беловой».