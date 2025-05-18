Второй тур президентских выборов в Румынии стартует в воскресенье 18 мая. Участки откроются в 7 утра, проголосовать можно до 21 вечера.

Граждане Румынии должны сделать выбор между действующим мэром Бухареста, независимым кандидатом Никушором Даном и председателем ультраправой партии «Альянс за объединение румын» Джорджем Симионом. Они вышли во второй тур.

Первый тур повторных президентских выборов состоялся 4 мая, Симион набрал около 40% голосов, Дан - 20%.

Джордже Симиона называют преемником Джорджеску, поскольку он также выступает против оказания поддержки Украине.

Выборы президента Румынии прошли в конце декабря - на них лидировал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, выступающий за «взаимодействие» с Россией и критикующий помощь Украине. Однако, итоги голосования были аннулированы, в стране развернулся политический кризис. Джорджеску поместили под стражу и не допустили к участию в избирательном процессе.

На втором этапе президентской гонки противостояние между кандидатами Джордже Симионом и Никушором Даном будут острее, считает эксперт Российского института стратегических исследований Иван Кочедыков. Также он спрогнозировал, как изменится политика Румынии после выборов.