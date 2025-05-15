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В Германии выступили за возобновление поставок газа из РФ и работы АЭС

По словам сопредседателя АдГ Вайдель, это необходимо для преодоления промышленного кризиса и экономического восстановления Германии.
Ирина Егорова 2025-05-15 00:29:41
© Фото: Maksim KonstantinovGlobal Look Press, Global Look Press

Сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алиса Вайдель потребовала возобновить импорт российского газа и работу немецких атомных электростанций (АЭС), чтобы страна преодолела промышленный кризис.

По ее словам, экономическое восстановление Германии невозможно без надежной и доступной по стоимости энергии. Природный газ из РФ она назвала «дешевым», поэтому призвала «активно форсировать возвращение к атомной и угольной энергетике».

Она раскритиковала канцлера ФРГ Фридриха Мерца и экономическую политику правительства, отметив, что в стране растет безработица, а также цены на энергоносители, передает РИА Новости.

«Без надежного и доступного энергоснабжения экономическая реконструкция невозможна, и этого можно добиться только с помощью принципиально иной энергетической политики», - заключила лидер АдГ.

Падение промышленного производства и валового внутреннего продукта Германии наблюдается с 2020 года, когда был объявлен локдаун из-за коронавируса. Также негативно на показателях отразилась санкционная политика в отношении России, заявил ранее старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин.

Из-за санкций против РФ, а также под давлением экологического лобби, Германия сначала отказалась от собственной атомной электроэнергетики и начала закупать дорогой газ с соседних АЭС, а затем стала покупать втридорога сжиженный американский газ.

#Экономика #АЭС #Германия #Кризис #АДГ #Импорт #российский газ
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