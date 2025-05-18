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Дуров: в Европе просили Telegram заставить замолчать румынских консерваторов

Павел Дуров отметил, что нельзя защищать демократию, разрушая ее собственными руками и вмешиваясь в выборы.
Ян Брацкий 2025-05-18 17:24:35
© Фото: lukomore. org, Global Look Press

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что правительство одной из западноевропейских стран обратилось к администрации соцсети, чтобы «заставить замолчать» голоса консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов.

Представители какого именно государства обратились к мессенджеру, Дуров не уточнил, но разместил в тексте сообщения смайл с изображением багета. Администрация Telegram отказалась.

«Вы не можете "защищать демократию", разрушая демократию. Вы не можете "бороться с вмешательством в выборы", вмешиваясь в выборы сами. У вас либо есть свобода слова и честные выборы, либо их нет», - заявил Дуров.

Сегодня в Румынии стартовал второй тур президентских выборов. На высший пост в стране претендуют лидер националистической партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симион и мэр Бухареста Никушор Дан. Победит тот, кто наберет более половины голосов избирателей.

Напомним, первый тур выборов в Румынии состоялся в ноябре прошлого года. Его лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску. Конституционный суд отметил итоги тура под предлогом серьезных нарушений. Джорджеску обвинили в уголовных преступлениях и отклонили его заявку на участие в выборах.

Кандидат политических наук, аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Николь Бодиштяну объяснила, что власти Румынии обеспокоены тем, что победить на выборах может оппозиционный кандидат, выступающий против помощи Украине и евроинтеграции в целом. 

#Выборы #Румыния #Telegram #павел дуров #кандидаты
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