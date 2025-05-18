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В Польше началось голосование на выборах президента

Ни один из социологических опросов не показывает победы какого-либо кандидата в первом туре
Владимир Рубанов 2025-05-18 08:24:38
© Фото: Attila Husejnow Keystone Press Agency Global Look Press

Избирательные участки открылись в Польше, где проходят очередные выборы президента. Голосование продлится с 7.00 (8 часов по московскому времени) до 21.00 (22 часа мск). После этого будут объявлены результаты опросов на выходе - exit poll.

Президент избирается всеобщим тайным голосованием. Более 29 млн польских граждан имеют право отдать свой голос за одного из 13 кандидатов.

Глава государства Анджей Дуда не участвует в выборах, так как уже занимает пост второй раз подряд.

В числе кандидатов - Рафал Тшасковский от правящей «Гражданской коалиции» Дональда Туска, Кароль Навроцкий от оппозиционной «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, Славомир Ментцен от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» и другие.

Навроцкий выступает против украинизации и вступления Украины в ЕС и НАТО. Рафал Тшасковский поддерживает евроатлантический курс Варшавы.

Ни один из социологических опросов не показывает победы какого-либо кандидата в первом туре (для этого он должен набрать 50% + 1 голос). Второй тур может состояться 1 июня. Ожидается, что в нем встретятся Кароль Навроцкий и Рафал Тшасковский.

Президент Польши избирается сроком на пять лет.

#Польша #Выборы #Анджей Дуда #Президент #рафал тшасковский #кароль навроцкий
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