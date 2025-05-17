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Карасин: несмотря на камуфляжный лоск Киева, Стамбул стал серьезной вехой

На первых за три года переговорах в Стамбуле Россия и Украина договорились на обмен пленными и детальную проработку будущего прекращения огня.
Ян Брацкий 2025-05-17 17:31:12
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Переговоры Москвы и Киева в Стамбуле стоит воспринимать, как серьезную веху на пути к урегулированию кризиса на Украине. В этом уверен председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Несмотря на камуфляжный лоск некоторых киевских переговорщиков <...> первая очная встреча двух команд после трех лет жесткого военного противостояния <...> все же приоткрыла дверь контактам и решениям по конкретным чувствительным вопросам», - сказал Карасин, слова которого МИД цитирует в своем Telegram-канале.

Говоря об итогах переговоров, Карасин назвал весомой договоренность сторон о масштабном обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек. При этом председатель Комитета Совфеда по международным делам отдал должное спокойной и уверенной манере ведения диалога со стороны российской команды переговорщиков.

Благодаря состоявшимся переговорам, цели спецоперации будут более конкретно восприниматься Киевом и его контролерами, заверил Карасин.

Прямые переговоры между делегациями России и Украины состоялись накануне. Спустя два часа представители сторон вышли к журналистам и сообщили о достигнутых договоренностях. Помимо обмена пленными условились детально прописать свое видение будущего возможного прекращения огня. Также Киев запросил переговоры глав государств.

И сегодня итоги вчерашнего диалога обсудили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Он приветствовал результаты переговоров и выразил готовность Вашингтона и впредь содействовать общению России и Украины.

В свою очередь, глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что содействие США привело к тому, что киевский режим принял предложение Москвы о возобновлении стамбульского формата.

#Россия #в стране и мире #Украина #переговоры #стамбул #Совет Федерации #карасин
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