Лавров и Рубио обсудили переговоры России и Украины в Стамбуле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили переговоры России и Украины в Стамбуле, сообщили в МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по итогам состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Рубио поприветствовал результаты переговоров и выразил готовность США и далее способствовать поискам путей урегулирования украинского конфликта.

В свою очередь Сергей Лавров подчеркнул, что содействие Вашингтона привело к тому, что Киев принял предложение Москвы о возобновлении стамбульского диалога.

По данным МИД, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Напомним, первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины состоялись накануне, 16 мая, в Стамбуле. Они продлились около двух часов, на начальном этапе также присутствовала турецкая сторона - глава МИД Турции Хакан Фидан.

В результате делегации договорились осуществить обмен военнопленными 1000 на 1000, а также представить свое видение прекращения огня в регионе.