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Лавров и Рубио обсудили переговоры России и Украины в Стамбуле

В МИД РФ сообщили о состоявшемся по американской инициативе телефонном разговоре между сторонами.
Лиза Губина 2025-05-17 15:51:27
© Фото: IMAGO, CHARLES SHOLL Global Look Press

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Марко Рубио, стороны обсудили переговоры России и Украины в Стамбуле, сообщили в МИД РФ.

«Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по итогам состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что Рубио поприветствовал результаты переговоров и выразил готовность США и далее способствовать поискам путей урегулирования украинского конфликта.

В свою очередь Сергей Лавров подчеркнул, что содействие Вашингтона привело к тому, что Киев принял предложение Москвы о возобновлении стамбульского диалога.

По данным МИД, разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Напомним, первые с 2022 года прямые переговоры России и Украины состоялись накануне, 16 мая, в Стамбуле. Они продлились около двух часов, на начальном этапе также присутствовала турецкая сторона - глава МИД Турции Хакан Фидан.

В результате делегации договорились осуществить обмен военнопленными 1000 на 1000, а также представить свое видение прекращения огня в регионе.

#Сергей Лавров #МИД РФ #Марко Рубио
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