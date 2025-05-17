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NYT: переговоры с Украиной в Стамбуле стали тактической победой России

В результате переговорщикам удалось достичь соглашения о проведении крупнейшего обмена пленными за весь конфликт - 1000 пленных с каждой стороны.
Ирина Егорова 2025-05-17 05:32:45
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Переговоры в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине стали тактической победой российского президента Владимира Путина, считает газета The New York Times (NYT). Ведь ему удалось запустить переговорный процесс без предварительного согласия на прекращение огня, которого добивалась Украина и ее союзники, добавил Life.

Издание отмечает, что никто не ожидал значительных прорывов на переговорах, многие западные политики выражали скептицизм.

Однако встреча делегаций из РФ и Украины в Стамбуле - это прямые мирные переговоры участников конфликта, которых не было с 2022 года.

Напомним, что в результате переговорщикам удалось достичь соглашения о проведении крупнейшего обмена пленными за весь конфликт - 1000 пленных с каждой стороны. Также стороны обязались представить свое видение прекращения огня. 

Глава российской переговорной группы Владимир Мединский заявил, что переговорщики приняли к сведению запрос Украины на встречу глав двух стран. Переговоры длились почти два часа.

Результат прямых переговоров делегаций России и Украины в Стамбуле также прокомментировала газета The Times. Журналисты издания считают, что они прошли «лучше, чем ожидалось».

#Россия #Украина #Владимир Путин #переговоры #стамбул #урегулирование конфликта
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