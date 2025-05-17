В Кремле заявили о подготовке перечня условий для прекращения огня

Россия и Украина договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня, работа ведется. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, переговоры между Москвой и Киевом идут и должны идти за закрытыми дверями. Российская сторона подготовит свой перечень условий, и пока не стоит это анонсировать, сказал пресс-секретарь. Так он ответил на вопрос о том, будет ли РФ опираться на проект стамбульских договоренностей 2022 года.

Первым делом Москве и Киеву предстоит выполнить договоренности, достигнутые на переговорах в Стамбуле, включая обмен пленными по формуле «1000 на 1000», подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков подчеркнул, что для Москвы при подписании документов между российской и украинской делегациями главным и принципиальным является кандидатура подписанта со стороны Киева.

Ранее в Стамбуле прошли первые с 2022 года прямые переговоры российской и украинской делегаций. Стороны договорились продолжить диалог, провести обмен пленными и детально изложить свои подходы к возможному прекращению огня.