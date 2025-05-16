Дворец Долмабахче за минувшие два дня стал чуть ли не самой цитируемой достопримечательностью. Весь мир ждал старта переговоров между Россией и Украиной. Первым прибыл турецкий кортеж в сопровождении кареты скорой помощи и бронемобиля. Следом приехали американцы, и только потом - украинцы.

Стало понятно, что киевский режим продолжает демонстрировать недоговороспособность и максимально оттягивает старт прямых переговоров с российской делегацией, используя все возможности для консультаций с представителями из Вашингтона.

Тем временем российская делегация уже была готова к работе. Одним из первых в холл отеля спустился Михаил Галузин - заместитель министра иностранных дел Российской Федерации, опытный дипломат, почти 40 лет на службе. Он курирует вопросы отношений со странами СНГ. Вышел глава переговорной группы Владимир Мединский, рядом - единственная в составе экспертной группы женщина, Елена Подобреевская - заместитель начальника Управления президента по госполитике в гуманитарной сфере. Всего через 10 минут без изменений в маршруте российская делегация прибыла во дворец Долмабахче.

Три года назад в 2022-ом приветственное слово перед делегациями звучало от Реджепа Тайипа Эрдогана, сегодня выступил глава турецкого МИДа Хакан Фидан.

«Готовность России и Украины начать прямые переговоры сделала возможным эту критически важную встречу. Как вы понимаете, на этом этапе есть два пути. Один путь начнет процесс, который приведет нас к миру. Другой приведет к новым разрушениям. Стороны сами решат, какой из этих путей они выберут. Я хотел бы обратить ваше внимание на то, что эта встреча - первый прямой контакт между странами с марта 2022 года», - сказал Фидан.

Состав украинской делегации полностью обновлен, к нему появилось много вопросов. Несмотря на всю серьезность переговорного процесса, часть украинцев демонстративно нарушают дресс-код показательной «милитари» формой.

Замглавы СБУ Александр Поклад - личность с темным прошлым. Подозревался в убийстве финансиста Дениса Киреева, который в 2022 году участвовал в первых переговорах о прекращении огня в Белоруссии. Сергей Кислица, который сейчас занимает должность первого замминистра иностранных дел, в 2024 году был освобожден Зеленским с должности постпреда Украины при ООН. Дипломатом и переговорщиком назвать его трудно - в ООН демонстративно игнорировал выступления российской стороны, читая во время него журнал Time, в своих социальных сетях распространял грязные фейки о российских министрах и намекал на возможность нанесения удара Киевом по Крымскому мосту.

Еще одна сомнительная фигура - советник Зеленского Александр Бевз. Его задача, судя по утечкам в СМИ, осуществлять политический надзор за украинскими переговорщиками. Цензура своих же, одним словом. Вся так называемая украинская делегация, которую киевский режим представлял как «весьма высокий уровень» - на деле упакована ярыми сторонниками неонацизма.

Переговоры, несмотря на то, что в составе украинской делегации присутствовал переводчик, шли на русском языке. Российская делегация в полном составе, включая экспертную группу. Диалог продлился менее двух часов, сначала появлялась информация, что стороны взяли «паузу», но следом уже окончательное «встреча завершена». Первыми дворец покинула украинская делегация. Внезапно к прессе вышел министр обороны Украины Рустем Умеров- началась настоящая давка. Десятки вопросов, ни на один нет ответа, лишь коротко и по английски:

«Мы обменялись идеями о возможности прекращения огня, все остальные детали мы озвучим позже», - коротко отметил Умеров.

В это время свое обширное заявление по итогам переговоров сделал Владимир Мединский.

«Прямые переговоры с украинской стороной, организованные президентом России, только что завершились. В целом, мы удовлетворены результатом и готовы продолжать контакты. О чем договорились: в ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными 1000 на 1000 человек. Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств. Мы приняли это к сведению. Договорились о том, что каждая сторона представит свое виденье возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях. После того как это виденье будет представлено, мы сможем продолжить наши переговоры», - заявил Мединский.

Российская переговорная группа уже сегодня вечером планирует вылет обратно в Москву. В заявлении главы российской делегации Владимира Мединского прозвучало главное послание - Москва готова к следующему раунду переговоров. Впрочем, как и три года назад, мы также были близки к завершению специальной военной операции, но «мир на Украине» оказался не прибыльным проектом для западной элиты. Россия прикладывает все усилия, какие ставки на этот раз сделает украинская сторона - узнаем уже в самое ближайшее время.