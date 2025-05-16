Дипломат объяснил отсутствие прорыва на переговорах в Стамбуле

Сегодняшние переговоры России и Украины в Стамбуле - первый шаг на большом пути к достижению мира. Однако рассчитывать на прорыв не приходится. Таким мнением со «Звездой» поделился профессор дипломатической академии РФ, востоковед Владимир Захаров.

«Состоялся обмен мнениями. Стороны уже в начале пути дали понять, чего они хотят. Естественно, каждый исходит из своих позиций. Наша позиция совершенно ясна: Крым и четыре области наши, денацификация, демилитаризация и прочее. Судя по заявлениям, Зеленский все это отвергает. Если он это примет, то подставится, как человек, который послал на бойню тысячи людей», - объяснил Захаров.

Старт переговоров и то, что представители России и Украины оказались за одним столом - единственный позитивный момент, уверен дипломат. Официальный Киев будет продолжать склонять на свою сторону США и рассчитывает на их поддержку, исходя из долгосрочных перспектив.

«Судить очень преждевременно. Зеленский все еще надеется на помощь США. Трамп тоже получает свои дивиденды, он неравнодушен к сделке, которую заключил. Благодаря этому Зеленский надеется Трампа удержать. С другой стороны, у Трампа очень тяжелое наследие после Байдена. Ему нужен баланс интересов. Естественно, Зеленский рассчитывает на помощь западной Европы, которая топает ногами, угрожает, шантажирует и прочее. Пока мы в начале пути», - добавил Захаров.

Промежуточные результаты, которых удалось достичь сегодня в Стамбуле, носят гуманитарный характер. Москва же хочет получить какие-то результаты в стратегическом плане, констатировал собеседник «Звезды».

Напомним, переговоры российской и украинской делегаций состоялись в Стамбуле сегодня. По их итогам стороны условились провести обмен военнопленными в формате 1000 на 1000 человек.

Кроме того, договорились прописать свое видение будущего возможного прекращения огня. Украинская сторона изъявила желание провести прямые переговоры руководителей государств. Москва приняла эту просьбу к сведению.