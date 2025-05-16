Никаких надежд на конструктивный диалог со стороны украинской делегации на переговорах в Стамбуле нет, особенно учитывая личность ее главы Рустема Умерова. Таким мнением со «Звездой» поделился экс-премьер Украины Николай Азаров.

«Он и до этого отличался различными выходками. Поэтому ничего хорошего я сказать не могу. Уже то, что он был назначен министром обороны, многое говорит об уровне тех людей, которые его назначили. Что касается Луговского - это заместитель Буданова* (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. - Прим. ред.). Это человек, о котором можно сказать мало хорошего», - сказал Азаров.

Остальные члены украинской делегации - пример номенклатурного подхода киевского режима к этим переговорам, уверен экс-премьер. Власти просто назначили по одному человеку от всех ведомств. В этой связи ожидать чего-то конструктивного не стоит, добавил Азаров.

«Исходя из такого состава, какие-то инструкции Владимир Зеленский Рустему Умерову дал. Но никаких надежд на Зеленского, на то, что он готов играть конструктивную роль, у меня нет, а тем более надежд на Умерова», - заключил собеседник «Звезды».

Напомним, ранее в Стамбуле стартовали прямые переговоры России и Украины. Во встрече делегаций также принимает участие турецкая сторона. Перед началом встречи министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с приветственным словом. Он подчеркнул, что Москве и Киеву придется самостоятельно искать пути урегулирования конфликта.

Накануне свою оценку происходящим в Стамбуле событиям дал глава МИД России Сергей Лавров. Он отметил роль официального Лондона, представители которого, как поводыри, ведут Зеленского по джунглям мировой политики. Тем не менее Лавров призвал дать шанс этим переговорам.

Зеленского, который требовал личного присутствия в Стамбуле президента РФ Владимира Путина, глава российской дипломатии назвал жалким человеком.

* Кирилл Буданов внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.