Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск позвонили Трампу

Владимир Зеленский на фоне переговоров украинской делегации с российской стороной в Стамбуле встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, а также премьер-министрами Польши и Великобритании Дональдом Туском и Киром Стармером в Албании.

Об этом сообщил советник офиса Зеленского Сергей Лещенко. С его слов, все они приняли участие в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

«Зеленский, президент Макрон, канцлер Мерц, премьер-министры Стармер и Туск провели телефонный разговор с Дональдом Трампом. Подробности скоро будут», - написал Лещенко в Telegram.

Сообщение он опубликовал под фотографией, на которой запечатлены Зеленский и его европейские кураторы. Предположительно, снимок сделан на полях VI саммита Европейского политического сообщества в столице Албании.

Напомним, что российско-украинские переговоры в Стамбуле завершились около часа назад. Стороны договорились провести масштабный обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек.

Кроме того, представители Москвы и Киева детально пропишут свое видение будущего прекращения огня, после чего можно будет встретиться вновь.

Глава российской делегации Владимир Мединский также озвучил просьбу украинской стороны о прямых переговорах руководителей государств. Москва примет это к сведению, пообещал Мединский.