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РФ и Украина в деталях представят свое видение возможного прекращения огня

Переговоры продолжатся после того, как стороны представят свое видение, прописанное в деталях, заявил Владимир Мединский.
Лиза Губина 2025-05-16 16:36:40
© Фото: Сергей Бобылев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Россия и Украина в деталях представят свое видение возможного прекращения огня, заявил помощник президента РФ и глава нашей делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

«Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях», - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи.

После стороны продолжат переговоры, добавил Мединский.

Он также подтвердил завершение переговоров российской и украинской делегаций, отметив удовлетворенность наших переговорщиков их результатом. По словам Мединского, стороны также договорились провести обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000. 

Напомним, диалог Москвы и Киева в Стамбуле продлился около двух часов, на начальном этапе с приветственным словом также выступил глава МИД Турции Хакан Фидан. Перед встречей состоялись трехсторонние переговоры между представителями США, Турции и Украины.

#Россия #в стране и мире #Украина #переговоры #стамбул #владимир мединский #Прекращение огня
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