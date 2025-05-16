РФ и Украина в деталях представят свое видение возможного прекращения огня

Россия и Украина в деталях представят свое видение возможного прекращения огня, заявил помощник президента РФ и глава нашей делегации в Стамбуле Владимир Мединский.

«Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня, пропишет это в деталях», - сказал он в ходе пресс-конференции по итогам встречи.

После стороны продолжат переговоры, добавил Мединский.

Он также подтвердил завершение переговоров российской и украинской делегаций, отметив удовлетворенность наших переговорщиков их результатом. По словам Мединского, стороны также договорились провести обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000.

Напомним, диалог Москвы и Киева в Стамбуле продлился около двух часов, на начальном этапе с приветственным словом также выступил глава МИД Турции Хакан Фидан. Перед встречей состоялись трехсторонние переговоры между представителями США, Турции и Украины.