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Делегации России и Украины завершили переговоры в Стамбуле

Первая часть встречи продлилась около двух часов.
Лиза Губина 2025-05-16 15:44:39
© Фото: Liu Lei, XinHua, Goballookpress

Делегации РФ и Украины взяли паузу в переговорах в Стамбуле, первая часть встречи продлилась около двух часов, пишет агентство ТАСС со ссылкой на источник. На кадрах с места также видно, что у ворот дворца Долмабахче, где состоялся диалог, появилась вооруженная охрана.

По обновленной информации, встреча завершилась. Стороны не приняли решение, продолжатся ли переговоры, добавили в агентстве.

«Делегации разошлись, занимаются техническими докладами. Готовятся заявления для прессы», - сообщил источник ТАСС.

На начальной стадии при переговорах также присутствовала турецкая сторона. Глава МИД Турции Хакан Фидан выступил с приветственным словом, после встреча продолжилась в закрытом режиме.

Напомним, наших переговорщиков в Стамбуле возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. Российский лидер Владимир Путин передал делегации инструкции о поиске путей выхода к долгосрочному миру, устранив при этом первопричины украинского кризиса.

Изначально переговоры были запланированы на четверг, 15 мая, однако украинская сторона за вчерашний день так и не появилась в Стамбуле.

#Россия #Украина #переговоры #стамбул #пауза
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