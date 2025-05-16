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Мединский: РФ на переговорах приняла к сведению запрос на встречу лидеров

Еще одним результатом переговоров России и Украины в Стамбуле стал скорый масштабный обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек.
Ян Брацкий 2025-05-16 16:38:24
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Украинская делегация на встрече с российской стороной в Стамбуле запросила переговоры президентов двух стран. Об этом по итогам встречи сообщил глава нашей делегации Владимир Мединский.

«Украинская сторона запросила прямые переговоры между руководителями государств, мы приняли этот запрос к сведению», - сообщил Мединский.

Кроме того, стороны договорились в ближайшее время провести масштабный обмен пленными в формате 1000 на 1000 человек.

Также стороны пропишут свое видение возможного будущего прекращения огня, после чего представители Москвы и Киева считают возможным вернуться к обсуждению мирного плана.

Напомним, переговоры между Россией и Украиной стартовали чуть более трех часов назад. Перед их началом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил с приветственным словом.

Напомним, с предложением возобновить прямой диалог без предварительных условий к украинской стороне обратился президент Владимир Путин. В ночь на 11 мая он выступил перед журналистами и призвал киевский режим возобновить прерванные по его инициативе в 2022 году переговоры.

#Россия #делегация #Украина #переговоры #стамбул #Мединский
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