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Рубио прибыл в Стамбул в преддверии переговоров РФ и Украины

Переговоры России, Украины и Турции могут начаться в 12.30.
Владимир Рубанов 2025-05-16 10:02:40
© Фото: ТРК «Звезда»

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул, сообщает агентство «Франс Пресс». Там 16 мая могут состояться переговоры делегаций РФ и Украины.

Ожидается, что встреча делегаций Турции, США и Украины начнется в 10.45, сообщает РИА Новости. Переговоры России, Украины и Турции могут начаться в 12.30. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Рубио 15 мая посетил Анталью для участия в неформальной встрече глав МИД стран НАТО.

Ранее сообщалось, что перед поездкой в Европу госсекретарь США провел переговоры с главами МИД Украины и ряда стран ЕС. На них шла речь об урегулировании украинского кризиса.

Президент Дональд Трамп сообщал, что госсекретарь США и другие американские представители отправятся в Стамбул на переговоры России и Украины.

Владимир Путин предложил возобновить прерванные в 2022 году российско-украинские переговоры в Стамбуле 15 мая. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский. Она ожидала представителей Киева во дворце Долмабахче в назначенный день, но они не прибыли.

Ожидается, что переговоры состоятся 16 мая. Накануне вечером в Стамбуле министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с российской делегацией.

#Украина #сша #Турция #переговоры #стамбул #Марко Рубио
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