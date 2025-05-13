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Трамп: Рубио и другие представители США полетят на переговоры в Стамбул

Речь идет о встрече России и Украины в Стамбуле в четверг, 15 мая.
Лиза Губина 2025-05-13 19:40:16
© Фото: Ken Cedeno - Pool via CNP Consolidated News Photos Globallookpress

Госсекретарь США Марко Рубио и другие представители Вашингтона отправятся в Стамбул на готовящиеся переговоры России и Украины в четверг, 15 мая, сообщил американский президент Дональд Трамп.

«Посмотрим, сможем ли мы сделать дело», - сказал он.

Соответствующее заявление американского лидера появилось в Саудовской Аравии в ходе инвестиционного форума. Он добавил, что ожидает «довольно хороших» результатов по итогам встречи в Стамбуле.

Напомним, речь идет об инициативе президента России Владимира Путина, который предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. На данный момент состав российской делегации неизвестен.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, одной из тем может стать поиск путей для достижения надежного и устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.

#Россия #Украина #сша #Дональд Трамп #стамбул #Марко Рубио
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