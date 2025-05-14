Сутки до мира: чего ждут от переговоров России и Украины в Стамбуле

За сутки до начала переговоров в Стамбуле единственное, что можно сказать наверняка, что они состоятся. По крайней мере, делегация из России там точно будет. Однако пока неизвестно ни место возможной встречи, ни время начала переговоров, ни даже состав их участников. Обнародовать его в Кремле пообещали, как только поступит команда главы государства.

«В этом плане ничего не поменялось. Мы это сделаем, когда получим соответствующие указания от президента, пока таких указаний не было. Но я лишь могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в заявлении 11 мая, в ночном заявлении 11 мая, - все сохраняет свою актуальность. Действительно, российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая, в четверг, то есть завтра», - сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представители принимающей стороны также отказались конкретизировать детали, заявив, что ее формат еще прорабатывается. При этом министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что рассчитывает на успех предстоящих переговоров.

«Формат переговоров еще не определен окончательно, но мы рассчитываем на их успех. В Стамбул прибывает американская делегация, приедет и российская. Сегодня я еще раз встречусь с министром иностранных дел Украины. Для нас важно как можно скорее добиться прекращения огня и начать мирные переговоры. Сейчас стороны работают над согласованием своих позиций. При этом, как принято в публичной дипломатии, они стараются не уступать», - объяснил глава МИД Турции Хакан Фидан.

Ажиотаж в связи с предстоящими переговорами в Стамбуле подогревает и Дональд Трамп лично. В эти дни он находится с турне на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия, Катар и Арабские Эмираты. Все они несмотря на свою удаленность от России и Украины активно прилагают посреднические усилия. Это касается и обмена пленных, и восстановления отношений России и США в принципе.

«В конце этой недели, вероятно, в четверг, в Турции пройдут переговоры. И они могут принести неплохие результаты. Наши люди собираются туда поехать. Марко Рубио поедет туда, как и другие участники переговорного процесса. Мы посмотрим, удастся ли нам завершить этот конфликт», - заявил президент США Дональд Трамп.

Переговоры возобновляются там, где были прерваны по инициативе Киева три года назад. Тогда выйти из них и воевать до последнего украинца, как заявил позже в интервью глава украинской делегации Давид Арахамия, Зеленского убедил на тот момент британский премьер Борис Джонсон. Сегодня его место занимает уже Кир Стармер, но позиция по поводу дальнейшего накачивания киевского режима оружием не изменилась. Ее разделяют президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Мы не можем оставить Украину одну. Поскольку она не вступит в НАТО, мы предлагаем альтернативные гарантии. Речь идет о силах сдерживания: все союзники, готовые к этому - такие как Великобритания, Франция и еще несколько государств разместят свои подразделения на украинской территории, но вдали от линии фронта, в стратегически важных точках. Мы будем проводить совместные операции, тем самым подтверждая нашу солидарность», - пообещал президент Франции Эммануэль Макрон.

При этом европейские страны вновь обсуждают идею ввода на Украину войск под видом миротворцев. Хотя ранее в Москве называли это неприемлемым. Свою позицию - сперва переговоры, а потом перемирие - Москва объясняла тем, что прежде всего в прекращении огня заинтересован Киев, который может использовать паузу в боевых действиях для перегруппировок сил. Три года назад Россия уже пошла навстречу требованиям украинской стороны и для обеспечения продолжения переговоров отвела свои войска от Киева и Чернигова.

Ближе всего к окончанию военных действий и заключению мира обе стороны конфликта оказались три года назад в Стамбуле. Тогда здесь была выработана дорожная карта и утвержден проект соглашений, который уже был готов к подписанию лидерами государств. О том, что именно он предполагал, можно судить по рабочему названию документа. Киев соглашался на внеблоковый статус, отказывался от стремления в НАТО, попыток возврата Крыма силовым путем, а взамен получал гарантии безопасности, за исключением территорий, находившихся под контролем России.

Все эти предложения, заявил Владимир Путин, летом прошлого года на встрече с дипломатическим корпусом России, по-прежнему в силе, но с учетом реалий на земле. После выхода Киева из переговоров в Стамбуле вхождение в состав России новых регионов закрепили в Конституции РФ. То есть переговорные позиции украинской стороны серьезно ухудшились, а требования Москвы остались неизменными.