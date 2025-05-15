В МИД Турции подтвердили начало переговоров Фидана и Мединского

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан встретился с российской делегацией во главе с Владимиром Мединским.

Глава внешнеполитического ведомства Турции прилетел в Стамбул из Антальи, где проходил неформальный саммит глав МИД стран-участниц Североатлантического альянса.

Встреча состоялась в рабочем офисе администрации президента Турции в Далмабахче.

Напомним, сегодня в Стамбуле должны состояться переговоры российской и украинской делегаций. Главная цель - достижение устойчивого мира и устранение первопричин конфликта.

Возобновить прямой диалог между Москвой и Киевом президент Владимир Путин предложил в ночь на 11 мая. Местом встречи глава российского государства выбрал Стамбул, где делегации двух стран уже встречались три года назад, когда по вине киевского режима были сорваны мирные договоренности.