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Рубио провел переговоры с главами МИД Украины и ряда стран ЕС

Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь США обсуждал с главами МИД Украины и многими другими странами ЕС урегулирование конфликта на Украине.
Дарья Ситникова 2025-05-13 04:42:48
© Фото: Kira Hofmann, Globallookpress

Госсекретарь США Марк Рубио обсудил с главами МИД Украины и многими другими странами ЕС урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщил госдепартамент США.

По их информации, во вторник Рубио поговорил с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, министром иностранных дел Германии Йоханом Вадефулем, министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и верховным представителем Евросоюза Каей Каллас.

Уточняется, что на повестке дня у лидеров была тема прекращения огня и установление мира на Украине.

До этого Рубио во время телефонного разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми заявлял о приоритете немедленного прекращения огня на Украине. 

 

#в стране и мире #сша #ЕС #мид украины #Марк Рубио #государственный департамент сша
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