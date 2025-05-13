Рубио провел переговоры с главами МИД Украины и ряда стран ЕС

Госсекретарь США Марк Рубио обсудил с главами МИД Украины и многими другими странами ЕС урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщил госдепартамент США.

По их информации, во вторник Рубио поговорил с министром иностранных дел Франции Жаном-Ноэлем Барро, министром иностранных дел Германии Йоханом Вадефулем, министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и верховным представителем Евросоюза Каей Каллас.

Уточняется, что на повестке дня у лидеров была тема прекращения огня и установление мира на Украине.

До этого Рубио во время телефонного разговора с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми заявлял о приоритете немедленного прекращения огня на Украине.