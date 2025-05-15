Зеленский прибыл в Анкару на встречу с Эрдоганом

Самолет Владимира Зеленского приземлился в аэропорту Анкары, где состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Беседа ожидается в 14.00.

Самолет Зеленского приземлился примерно в 12.20 по московскому времени, его встретили турецкие и украинские чиновники, среди них - глава МИД Украины Андрей Сибига.

Напомним, после обеда в Стамбуле ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины. Ранее источник «Звезды» отмечал, что украинские переговорщики приедут в Стамбул после встречи Зеленского и Эрдогана.

Переговоры Москвы и Киева состоятся во дворце Долмабахче - рабочей резиденции турецкого лидера. Нашу делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. С самого утра у дворца столпились иностранные и российские журналисты.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил отрицательно на вопрос, рассматривается ли возможность присутствия российского лидера Владимира Путина в Стамбуле.