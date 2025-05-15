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Источник: переговоры РФ и Украины могут пройти во дворце Долмабахче в Стамбуле

Три года назад в Долмабахче уже проходили переговоры России и Украины.
Виктория Бокий 2025-05-15 07:55:49
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Переговоры РФ и Украины могут пройти там же, где и три года назад, - во дворце Долмабахче в Стамбуле. Об этом сообщил источник «Звезды».

«По месту... рабочий офис президента Турции во дворце Долмабахче», - сказал собеседник телеканала, говоря о месте проведения переговоров.

Начало встречи планируется в 10.00 по московскому времени, передает ТАСС, ссылаясь на источник. По словам собеседника агентства, переговоры пройдут в закрытом режиме.

Кадрами обстановки около дворца Долмабахче делится корреспондент нашего телеканала. 

Напомним, что накануне переговоров президент России Владимир Путин утвердил состав российской делегации. Согласно распоряжению, РФ будет представлять помощник главы государства Владимир Мединский. В состав делегации также вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Отдельно утвержден состав экспертной группы, представляющей российскую сторону.

#Россия #Украина #Турция #переговоры #стамбул #наш эксклюзив #долмабахче
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