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Песков отрицательно ответил на вопрос о приезде Путина на переговоры в Стамбул

Российская делегация уже находится в Стамбуле.
Виктория Бокий 2025-05-15 12:00:25
© Фото: Kremlin Pool, via Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, рассматривается ли возможность приезда российского лидера Владимира Путина на переговоры Москвы и Киева в Турции.

«Нет», - приводит телеканал CNN ответ представителя Кремля.

Вечером в среду, 14 мая, российский лидер провел в Кремле совещание по подготовке переговоров с Киевом. На встрече с президентом присутствовали делегаты от российской стороны в Стамбуле, а также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников.

Напомним, что российскую сторону на переговорах в Стамбуле представят помощник президента России Владимир Мединский, замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Они уже находятся в Стамбуле

В разговоре с корреспондентом «Звезды» замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что делегация РФ в Стамбуле получила все инструкции и работает в четких рамках, заданных российским президентом Владимиром Путиным. 

Также официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщала, что российско-украинские переговоры перенесли на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны.

#Россия #Путин #Украина #Кремль #Песков #переговоры #стамбул
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