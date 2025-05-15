Источник: делегация Украины прилетит в Стамбул после встречи Эрдогана с Зеленским

Украинская делегация прилетит в Стамбул после встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с Владимиром Зеленским в Анкаре, она запланирована на 14:00, передает источник «Звезды». Только после этого начнутся переговоры.

Ожидается, что встреча представителей Москвы и Киева пройдет во дворце Долмабахче - рабочем офисе турецкого лидера. К этому часу территорию у здания окружили толпы российских и иностранных журналистов.

Напомним, встреча произойдет по инициативе российского президента Владимира Путина, который предложил дату и место. Глава государства призвал Украину возобновить прямые переговоры без предварительных условий.

Накануне Владимир Путин провел совещание в Кремле, среди прочего в нем приняли участие главы федеральных ведомств, делегаты от российской стороны и все командующие группировками в зоне СВО.