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Журналисты окружили дворец в Стамбуле в ожидании переговоров РФ и Украины

Переговоры ожидаются сегодня в 10.00.
Лиза Губина 2025-05-15 09:28:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Толпы журналистов окружили дворец Долмабахче в Стамбуле, где сегодня в 10.00 ожидаются переговоры России и Украины. 

При этом доступ для посетителей открыт - туристы тоже могут пройти на территорию дворца с 9 утра, отметил корреспондент «Звезды» Константин Коковешников.

Напомним, российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны РФ Александр Фомин. Сегодня утром российские представители прибыли в Стамбул.

#Россия #в стране и мире #Украина #Турция #переговоры #стамбул
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