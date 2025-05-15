Журналисты окружили дворец в Стамбуле в ожидании переговоров РФ и Украины

Толпы журналистов окружили дворец Долмабахче в Стамбуле, где сегодня в 10.00 ожидаются переговоры России и Украины.

При этом доступ для посетителей открыт - туристы тоже могут пройти на территорию дворца с 9 утра, отметил корреспондент «Звезды» Константин Коковешников.

Напомним, российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В состав также вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны РФ Александр Фомин. Сегодня утром российские представители прибыли в Стамбул.