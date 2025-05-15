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Переговоры в Стамбуле перенесли на вторую половину дня по инициативе Турции

Ранее стало известно, что президент Турции планирует встречу с Зеленским в Анкаре.
Лиза Губина 2025-05-15 11:49:01
© Фото: Altan Gocher, GocherImagery via w, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Переговоры в Стамбуле перенесены на вторую половину дня по инициативе турецкой стороны. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она также добавила, что наши делегаты получили от российского президента Владимира Путина инструкции о нацеленности на долгосрочный мир на Украине. При этом Захарова упрекнула Киев в попытках устроить шоу вокруг переговоров.

Ранее представитель МИД объявила, что представители российской делегации прибыли в Стамбул и настроены на серьезную работу.

Ожидается, что переговоры пройдут во дворце Долмабахче - рабочем офисе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Ранее источник «Звезды» сообщал, что турецкий лидер планирует в 14.00 встречу с Владимиром Зеленским в Анкаре. 

#Россия #Украина #Мария Захарова #мид #Турция #переговоры #стамбул
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