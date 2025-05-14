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Мединский возглавит делегацию РФ на переговорах с Украиной в Стамбуле

Также в состав делегации вошли Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин.
Ирина Егорова 2025-05-14 23:53:46
© Фото: Bulkin Sergeynews.ru, Global Look Press

Помощник президента РФ Владимир Мединский возглавит российскую делегацию на переговорах с украинской группой в Стамбуле 15 мая.

Соответствующее распоряжение подписал российский лидер Владимир Путин, оно опубликовано на сайте Кремля. Также в группу российских переговорщиков вошли заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, начальник Главного управления Генерального штаба ВС РФ Игорь Костюков и заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. Отдельно утвержден состав экспертной группы, представляющей российскую сторону.

Ранее сообщалось, что на стамбульскую встречу РФ и Украины лично приедет Владимир Зеленский. Также в переговорном процессе, по информации агентства Reuters, будут участвовать спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Предложение Путина о проведении прямых переговоров без предварительных условий - это фактически возврат к формату и процессу Стамбульских договоренностей, который в 2022 году закончился безрезультатно. Тогда проект документа был парафирован Киевом.

Три года назад российскую делегацию также возглавлял Мединский. Тогда он озвучил сформулированные Украиной предложения о нейтральном и безъядерном статусе. И отметил, что Киев предлагает такой статус при условии наличия стран, гарантирующих безопасность Украины. Глава делегации отметил, что данные гарантии не распространяются на территории Крыма и «определенные территории Донецкой и Луганской областей», что означает, что Киев обязуется не предпринимать попыток вернуть эти территории военным путем. Мединский подчеркнул, что Россия в таком случае не будет выступать против того, чтобы Украина вступила в Евросоюз.

#Россия #Украина #переговоры #стамбул #владимир мединский
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