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Рябков: делегация РФ в Стамбуле работает в четко заданных Путиным рамках

По словам замглавы МИД, события переговоров зависят не только от Москвы, но и от западных спонсоров Киева.
Лиза Губина 2025-05-15 12:04:00
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Делегация РФ в Стамбуле получила все инструкции и работает в четко заданных российским президентом Владимиром Путиным рамках, подчеркнул в разговоре с корреспондентом «Звезды» замглавы МИД Сергей Рябков.

«Все инструкции наша делегация имеет, работает четко, в тех рамках, которые заданы президентом, и мы готовы к серьезному обмену мнениями», - сказал он.

При этом события переговоров зависят не только от Москвы, но и от западных спонсоров Киева, добавил Рябков. 

«От них нужны соответствующие импульсы», - заключил высокопоставленный дипломат.

Напомним, нашу делегацию на переговорах с Украиной возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Среди переговорщиков также числятся замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

По словам представителя МИД России Марии Захаровой, наши делегаты получили от Владимира Путина инструкции о нацеленности на достижение долгосрочного мира на Украине. Ожидается, что переговоры начнутся после 14.00.

#Россия #Украина #Запад #переговоры #стамбул #наш эксклюзив #рябков
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