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Путин вечером провел в Кремле совещание по подготовке переговоров с Киевом

В совещании приняли участие Лавров, Белоусов, Золотов, Шойгу, Герасимов и Бортников, командующие группировками войск в зоне СВО, а также делегаты российской стороны в Стамбуле.
Лиза Губина 2025-05-15 09:02:41
© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин вечером в среду, 14 мая, провел в Кремле совещание по подготовке переговоров с Киевом, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 

Во встрече с президентом приняли участие делегаты от российской стороны в Стамбуле, а также глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Андрей Белоусов, руководитель Росгвардии Виктор Золотов, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов и глава ФСБ Александр Бортников, сообщили в Кремле.

«Также в совещании приняли участие все командующие группировками в зоне специальной военной операции», - добавил Песков.

Напомним, встреча представителей Москвы и Киева ожидается сегодня в 10.00. Она пройдет там же, где и три года назад, - во дворце Долмабахче в Стамбуле, рабочем офисе турецкого лидера.

#Россия #Украина #Кремль #Владимир Путин #переговоры #стамбул #Совещание
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