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Трамп не поедет в Стамбул на переговоры Украины и России

На переговорах будут присутствовать спецпосланники главы Белого дома Стив Уиткофф и Кит Келлог.
Дарья Ситникова 2025-05-15 00:48:00
© Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах по Украине. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, эти данные озвучил американский лидер после того, как президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ на переговорах с Украиной.

Глава Белого дома, узнав об инициативе российского президента о прямых переговорах, отреагировал положительно. По его мнению, такое решение может спасти сотни тысяч жизней. Он также сообщил, что власти Украины должны немедленно согласиться на это предложение.

Позже американский лидер заявил о возможном своем визите в Стамбул. В среду стало известно, что на переговорах будут присутствовать спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. Сам же президент Соединенных Штатов решил не ехать на встречу.

Сайт кремля сообщил, что Путин утвердил состав делегации на переговоры с Киевом. В документе указано, что помощник президента Владимир Мединский назначен главой делегации.

#Россия #Путин #Украина #сша #Трамп #переговоры #стамбул
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