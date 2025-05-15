Трамп не поедет в Стамбул на переговоры Украины и России

Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах по Украине. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, эти данные озвучил американский лидер после того, как президент России Владимир Путин утвердил состав делегации РФ на переговорах с Украиной.

Глава Белого дома, узнав об инициативе российского президента о прямых переговорах, отреагировал положительно. По его мнению, такое решение может спасти сотни тысяч жизней. Он также сообщил, что власти Украины должны немедленно согласиться на это предложение.

Позже американский лидер заявил о возможном своем визите в Стамбул. В среду стало известно, что на переговорах будут присутствовать спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог. Сам же президент Соединенных Штатов решил не ехать на встречу.

Сайт кремля сообщил, что Путин утвердил состав делегации на переговоры с Киевом. В документе указано, что помощник президента Владимир Мединский назначен главой делегации.