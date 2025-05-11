Трамп: Киев должен немедленно согласиться на предложение о переговорах

Украинские власти должны немедленно согласиться на переговоры, предложенные российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

«Украина должна согласиться на это, причем немедленно», - написал хозяин Белого дома в социальной сети Truth Social.

Напомним, в воскресенье Владимир Путин предложил Украине начать прямые переговоры по урегулированию конфликта. Они могли бы стартовать 15 мая в Стамбуле.

Ранее Дональд Трамп положительно отреагировал на инициативу российского президента. Переговоры, по его словам, могут спасти сотни тысяч жизней.