Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Кит Келлог будут присутствовать на переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Стив Уиткофф и Кит Келлог отправятся в Стамбул на потенциальные переговоры в четверг», - говорится в сообщении.

Как позже сообщил телеканал CNN, спецпосланники Дональда Трампа ограничатся наблюдением за ходом дискуссий.

Напомним, в ночь на 11 мая президент Владимир Путин выступил с предложением возобновить переговоры с Украиной без предварительных условий.

Местом для переговоров российский лидер предложил выбрать Стамбул, где стороны конфликта встречались три года назад и достигли определенных договоренностей, сорванных позже по инициативе киевского режима.

Владимир Зеленский ответил ультиматумом, потребовав немедленной остановки огня на 30 дней для начала переговоров. Американский лидер поддержал инициативу Москвы и призвал Киев немедленно согласиться.

В Кремле сегодня заявили, что Россия объявит состав делегации на переговорах с Украиной тогда, когда Владимир Путин сочтет это нужным. В настоящий момент Москва продолжает подготовку к переговорному процессу, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.