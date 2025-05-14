МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025»
Звезда плюс
Смарт ТВ
Смартфон
Еженедельник
Радио Звезда
Армейский стандарт
Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Эфир
Программы
Фильмы
Новости
Эфир
Телепрограмма
Фильмы
Программы
Лица
Путин утвердил состав делегации для переговоров с Украиной
Возглавит российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский.
Ян Брацкий
2025-05-14 22:57:10
© Фото: Kremlin Pool Global Look Press
Поделиться:
#Россия
#Путин
#Украина
#Кремль
#переговоры
Читайте нас:
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
2
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
3
Вьетнам. Оружие Победы
4
Северный десант
5
Высшая школа ПВО
6
Фрегаты 11356. Россия/Индия
7
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
8
Броневики СВО. Часть 1
9
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
10
Ми-8. Полет в Магадан
Новости
Армия
ОПК
Вопросы истории
Общество
Спорт
Наука и техника
Экономика и бизнес
Телеканал
Прямой эфир
Программы
Программа передач
Фильмы онлайн
О телеканале
ЛИЦА
Лица телеканала
Помним наших коллег
О КОМПАНИИ
Медиахолдинг «Звезда»
Вакансии
Международный вокальный конкурс «Звезда»
Приложение для смартфона
Смарт ТВ приложение «Звезда»
Киностудия «Звезда»
Правовая информация
Лицензии
Социальная реклама
Контакты
Телеканал «Звезда Плюс»
О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Главное
Новости
Видео
Поиск и меню