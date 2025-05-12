Трамп заявил, что может лично прилететь в Стамбул в четверг

Президент США Дональд Трамп заявил, что раздумывает над тем, чтобы приехать в Стамбул, где в четверг возможны переговоры между представителями России и Украины. Он допустил свое присутствие, если будет уверен, что встреча состоится.

«Я не знаю, где буду находиться в данный конкретный момент. Я буду где-то на Ближнем Востоке, но я бы полетел туда, если бы подумал, что это будет полезно», - сказал американский лидер, выступая перед журналистами в Белом доме.

По словам Трампа, не стоит «недооценивать» готовящуюся встречу в Стамбуле.

Накануне российские президент Владимир Путин призвал Украину вернуться к прямым переговорам без предварительных условий. Датой переговоров он обозначил четверг, 15 мая, местом - турецкую столицу, где встреча двух сторон проводилась ранее.

По данным портала Axios, Владимир Зеленский планирует прибыть в Турцию. Ранее Трамп заявлял, что Киев должен согласиться на предложения Владимира Путина, причем немедленно.