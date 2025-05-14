NYT: Иран предложил создать консорциум для обогащения урана в мирных целях

Иран предложил альтернативу требованию Вашингтона свернуть ядерную программу и предложил создать консорциум по обогащению урана, сообщает газета The New York Times. Предполагается участие региональных арабских стран с привлечением американских инвестиций.

По информации издания, данный план был озвучен в ходе встречи главы МИД Ирана Аббаса Арагчи со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом в Омане.

В качестве возможных участников консорциума газета называет Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, которые являются основными конкурентами Ирана в этой отрасли.

В рамках предложения, Иран предлагает обогащать уран до уровня ниже необходимого для ядерного оружия (до 3,67%), а затем отправлять его в другие арабские страны для гражданского использования.

«Сделка имела бы сходство с ядерным соглашением 2015 года между Ираном и мировыми державами. Но основным отличием было бы присутствие на месте представителей других стран - возможно, даже Соединенных Штатов - для обеспечения дополнительного уровня надзора и участия», - говорится в материале.

Очередные переговоры США и Ирана по ядерной сделке прошли 11 мая в Омане. Стороны пытаются достичь нового соглашения вместо прежнего Совместного всеобъемлющего плана действий, срок которого истек. План был подписан в 2015 году при участии Великобритании, Германии, Китая, России и Франции.

Напомним, Дональд Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании заявил о готовности заключить с Ираном новую ядерную сделку. С иранской стороны звучали похожие призывы. Официальный Тегеран неоднократно уверял, что не собирается создавать ядерное оружие. Позже появилась информация, что президент США Дональд Трамп скобы попросил Владимира Путина помочь организовать ядерные переговоры с Тегераном. Путин неоднократно заявлял, что проблема иранского ядерного досье должна решаться именно мирными средствами. Россия, будучи союзником и партнером Ирана, готова делать все возможное, чтобы способствовать этому процессу.