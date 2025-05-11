США и Иран проведут четвертый раунд непрямых переговоров по ядерной сделке

США и Иран проведут четвертый ранду переговоров по так называемой ядерной сделке 11 мая. Встреча состоится в Омане.

Напомним, что первый и третий раунды прошли в Омане, а второй в Риме. Четвертый также планировался в итальянской столице, однако в итоге был перенесен.

Стороны пытаются достичь нового соглашения вместо прежнего Совместного всеобъемлющего плана действий, срок которого истек.

План был подписан в 2015 году при участии Великобритании, Германии, Китая, России и Франции.