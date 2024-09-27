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Трамп заявил о готовности к заключению ядерной сделки с Ираном

Несмотря на выход из СВПД в 2018 году, будучи президентом США, Трамп готов заключить с Ираном ядерную сделку.
Марина Крижановская 2024-09-27 01:57:16
© Фото: Ron Sachs - Cnp For Ny Post Keystone Press Agency Globallookpress

Кандидат от Республиканской партии на выборах президента США Дональд Трамп заявил о своей готовности заключить с Ираном новую ядерную сделку.

Несмотря на то, что он сам стал инициатором выхода США из СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий), американский политик озвучил свое желание вернуться к ядерной сделке в случае избрания на пост президента.

«Я бы сделал это. Мы должны заключить сделку, потому что последствия невозможны», - ответил Трамп на соответствующий вопрос на пресс-конференции.

Прежде с иранской стороны также прозвучало послание о готовности вернуться к обязательствам по ядерной сделке. Президент ИРИ Масуд Пезешкиан в Нью-Йорке объявил о готовности полностью возвратиться к своим обязательствам, при этом он не намерен создавать ядерное оружие.

Соглашение по иранской ядерной программе (СВПД) появилось в 2015 году, когда с республики могли снять санкции в обмен на некоторые ограничения в отношении обогащения урана и исследования ИРИ в области ядерного вооружения, и другие условия.

В СВПД в формате «5+1» участвовали пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания), а также Германия с одной стороны и Иран с другой. Но в 2018 году Соединенные Штаты вышли из ядерной сделки, процесс приостановился.

#в стране и мире #Дональд Трамп #Иран #свпд #Ядерная сделка #иранская ядерная программа #возвращение к ядерной сделке
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