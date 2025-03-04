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Песков ответил на вопрос о роли Путина в общении между Ираном и США

Ранее Дональд Трамп заявил о готовности США вернуться к обсуждению ядерной сделки с Ираном.
Ян Брацкий 2025-03-04 20:35:04
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Кремле отказались подтвердить информацию о готовности Владимира Путина выступить посредником между Ираном и США в переговорах по ядерной сделке. Об этом корреспонденту «Звезды» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я не могу подтвердить, но я говорил, что в целом Путин неоднократно заявлял, что проблема иранского ядерного досье должна решаться именно мирными средствами. Россия, будучи союзником и партнером Ирана, готова делать все возможное, чтобы способствовать этому процессу. Вот о чем идет речь. Ну - практически об этом же», - заявил Песков.

Ранее Bloomberg написал о том, что президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина помочь организовать ядерные переговоры с Тегераном. Якобы эта тема обсуждалась на встрече делегаций в Эр-Рияде.

Напомним, Дональд Трамп еще в ходе своей предвыборной кампании заявил о готовности заключить с Ираном новую ядерную сделку.

С иранской стороны звучали похожие призывы. Официальный Тегеран неоднократно уверял, что не собирается создавать ядерное оружие.

#сша #Кремль #Иран #Песков #Ядерная сделка #наш эксклюзив
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